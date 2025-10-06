صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

  • گوجرانوالہ
یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )یونین کونسل کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گیا۔۔۔

ستھرا پنجاب ویژن کے تحت صفائی کا عمل شروع نہ ہو سکا ،گندگی سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو سے بچے بڑے موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ۔تحصیل صدر گوجرانوالہ کی یونین کونسل کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کلاں میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کا عمل شروع نہ ہو سکا، گلی محلوں میں پڑے کوڑے کے ڈھیروں سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے اس حوالے سے مغل چک ویلفیئرفا ئونڈیشن کے صدر قمر زمان ،عامر بشیر ،ندیم شاہد ،طیب کمال اور خرم اسحاق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ گزرنے کے باوجود ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مغل چک میں صفائی ستھرائی کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا ۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت کوڑے کے ڈھیروں کو اٹھانے کیلئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کئے جا رہے اہل دیہہ نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ مغل چک میں بھی ستھرا پنجاب پروگرام کا آغاز کر کے صفائی کا عمل شروع کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اساتذہ معمار، تعلیم ہی قوموں کی ترقی و استحکام کی بنیاد، شازیہ رضوان

ملکی ترقی، غربت کے خاتمہ کیلئے تعلیم ضروری، ڈاکٹر حسن محی الدین

پاکستان سنگل ونڈو اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا مشترکہ منصوبہ

معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار قابل ستائش، فلک شیر اعوان

گولڑہ شریف، غوث اعظم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی کی عرس تقریبات ختم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کانووکیشن کی رجسٹریشن میں 15 اکتوبر تک توسیع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر