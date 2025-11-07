صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کا قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر کا قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ

تعلیم کے فروغ کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائینگے :سعدیہ جمال

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ کیا سکول پہنچنے پر پرنسپل مریم مصطفے ٰ اساتذہ اور طلبہ نے گلدستے پیش کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا اسسٹنٹ کمشنر نے سکول کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا۔کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طلبہ سے سوالات بھی کئے پرنسپل مریم مصطفے ٰ نے انہیں سکول کی سابقہ کارکردگی نئے بلاک کی تعمیر لائبریری سائنس لیب اور کمپیوٹر لیب کی اپ گریڈیشن سے متعلق بریفنگ دی سعدیہ جمال نے سکول انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے تعلیمی معیار میں مزید بہتری کی ہدایت کی انہوں نے کہا معیاری تعلیم کا فروغ ناگزیر ہے اور اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کریشنگ سیزن سے قبل سڑکیں مرمت،منصوبے مکمل کرنیکا حکم

غزہ ملت اسلا میہ کی امتحان گاہ صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ، سید جواد نقوی

پی پی 73 کے امیدوار سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم کیلئے اجلاس

مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو روزگار فراہم کرنے کیلئے تقریب

محکمہ خوراک کی بڑی کارروائی، گندم و آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ