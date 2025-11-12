صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:دھواں چھوڑنے اور ایل پی جی سلنڈر والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
گجرات:دھواں چھوڑنے اور ایل پی جی سلنڈر والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی گجرات کی زیر نگرانی اور ٹریفک پولیس اور محکمہ ماحولیات کے تعاون سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور ایل پی جی سلنڈر لے جانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔

کارروائی کے دوران گلزارِ مدینہ چوک گجرات میں گاڑیوں سے گیس سلنڈر ضبط کیے گئے ۔سیکرٹری آر ٹی اے نے بتایا کہ اس کارروائی کا مقصد ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانا ہے ۔ غیر قانونی طور پر گیس سلنڈر نصب کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر