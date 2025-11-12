ڈی آ ئی جی رضا اللہ کا دورہ ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہائوالدین
بیرکس ، چکیوں ، لنگر خانے ،نوعمر وارڈ اور ڈسپنسری کا معائنہ ،مریضوں کی تیمارداری
پھالیہ (نامہ نگار )ڈی آئی جی جیل خانہ جات پنجاب فیصل آباد ریجن رضا اللہ خان نے سالانہ انسپکشن کے سلسلہ میں سپرنٹنڈنٹ جیل حق نواز کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا ۔ انہوں نے جیل کی مختلف بیرکس ، چکیوں ، لنگر خانے ،نوعمر وارڈ اور ڈسپنسری کا معائنہ کیااور جیل ہسپتال میں داخل مریضوں کی تیمارداری بھی کی ۔انہوں نے جیل انتظامیہ کو ان بیمار قیدیوں کے بہتر ین علاج معالجہ کی ہدایات جاری کیں۔
اس موقع پر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل شیخ عارف نثار ، شہزاد اسلم ججہ اور مصعب بلال گوندل اور دیگر جیل افسر بھی موجود تھے ۔ ڈی آئی جی رضا اللہ خان نے ہنر مند اسیران پروگرام کے تحت جیل کے اندر قیدیوں کو ہنر مند بنانے کے لئے شروع کئے گئے مختلف پروگرامز کپڑوں کی سلائی ، موٹر سائیکل , فریج اور ائیر کنڈیشنر ، مکینک کورس اور بجلی کے بلب بنانے کے یونٹ کا دورہ کیا اور قیدیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ۔ ڈی آئی جی نے جیل میں صفائی ستھرائی کے شاندار انتظامات اور حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق جیل اسیر وں کو کھانا فراہم کرنے پر سپرنٹنڈنٹ جیل حق نواز کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔