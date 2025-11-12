صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیڈ لائن ختم شہر میں بھینسوں کے باڑے برقرار

  • گوجرانوالہ
ڈیڈ لائن ختم شہر میں بھینسوں کے باڑے برقرار

وحدت کالونی ،تالاب دیوی والا،پونڈاوالا چوک ،فیروز والا روڈ ،نوشہرہ روڈ ،حافظ آباد روڈ ،جناح روڈ ،پیپلز کالونی سمیت متعدد علاقوں میں بھینسیں موجود

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)بھینسوں کے باڑے شہر سے باہر منتقل کر نے کی ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے با وجود بھینسوں باڑے شہر سے باہر منتقل نہ ہو سکے ، شہر کی مختلف سڑکوں اور چوراہوں پربھینسیں گھومتی نظر آتی ہیں ۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت تجاوزات اور گندگی پھیلانے والوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے ،سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے ۔اسی مہم کے تحت کمشنر گوجرانوالہ کی ہدایت پر شہری حدود کے اندر قائم بھینسوں کے باڑوں کو ختم کرنے اور انہیں شہر سے باہر نکالنے کیلئے ایک ہفتے کی ڈید لائن دی گئی تھی جو ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی تک بھینسوں کے باڑے شہر سے باہر منتقل نہیں ہو سکے ۔

وحدت کالونی ،تالاب دیوی والا،پونڈاوالا چوک ،فیروز والا روڈ ،نوشہرہ روڈ ،حافظ آباد روڈ ،جناح روڈ ،پیپلز کالونی سمیت متعدد علاقوں کی گلیوں ،محلوں میں باڑے بنے ہوئے ہیں ،اکثر نے تو بھینسوں کو گلی میں باندھ رکھا ہے ۔ بھینسوں کے گوبر اور فضلہ سے سیوریج لائنوں کا بند رہنا معمول بنتا جا رہا ہے ،بھینسیں شاہراہوں پر گھومتی نظر آتی ہیں ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بھینسوں کو فوری شہر سے نکالا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر