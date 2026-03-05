صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر سے زیرِ تربیت اسسٹنٹ کمشنرز کی ملاقات، فیلڈ ورک پر زور

  • فیصل آباد
کمشنر سے زیرِ تربیت اسسٹنٹ کمشنرز کی ملاقات، فیلڈ ورک پر زور

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)راجہ جہانگیر انور، کمشنر فیصل آباد سے اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ افسران نے ملاقات کی۔

زیرِ تربیت افسران ماہِ صیام کے دوران ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ مختلف ڈیوٹیز سرانجام دے رہے ہیں۔کمشنر نے افسران کو ڈویژنل انتظامیہ کے جاری اقدامات اور انتظامی امور سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری سروس میں علم، مہارت اور مثبت رویہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ۔۔۔ میرٹ پالیسی کو ہر صورت ملحوظِ خاطر رکھا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ عوامی خدمت، میرٹ اور شفافیت کا تقاضا کرتا ہے ، لہٰذا دورانِ تربیت افسران فیلڈ ورک اور ریونیو امور پر مکمل کمانڈ حاصل کریں۔ ملاقات کے دوران زیرِ تربیت افسران نے مختلف محکموں کے حوالے سے سوالات بھی کیے ، جن کے کمشنر نے تفصیلی جوابات دیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی