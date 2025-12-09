صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ:بچوں کی دینی، اخلاقی، سماجی تربیت کیلئے کیمپ

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ:بچوں کی دینی، اخلاقی، سماجی تربیت کیلئے کیمپ

بچوں کی کردار سازی اور مثبت تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے :عبدالرحمن ہاشم

قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )مسلم کڈز کی جانب سے قلعہ دیدار سنگھ میں ونٹر کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، کیمپ میں بچوں کیلئے مختلف تعلیمی، علمی اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا جنہیں بچوں اور والدین کی جانب سے سراہا گیا، عبدالرحمن ہاشم صدر مسلم کڈز پاکستان اور حاشر عتیق کوآرڈی نیٹر مسلم کڈز شمالی پنجاب نے خصو صی شرکت کی، انہوں نے کہا کہ بچوں کی کردار سازی اور مثبت تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ مسلم کڈز پاکستان ملک بھر میں بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں اسلامی و اخلاقی اقدار سے روشناس کرانے کیلئے منظم سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے ، انہوں نے مزید کہا کہ والدین اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو مفید اور صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے ، مسلم کڈز تنظیم ملک بھر میں بچوں کی دینی، اخلاقی اور سماجی تربیت کیلئے مختلف تعلیمی و تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرتی ہے تنظیم کا بنیادی مقصد بچوں میں اسلامی شعور، اخلاقی ذمہ داری اور معاشرتی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے تاکہ نئی نسل ایک بہتر اور بااخلاق معاشرہ تشکیل دے سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونیورسٹی آف سرگودھا چین میں کیمپس اور ہسپتال قائم کر یگی

پولیس خدمت مراکز پر سہولیات کی فراہمی بہتر بنانیکی ہدایت

گٹروں کے ڈھکن چوروں کیخلاف سخت کارروائی کا حکم

مقدمہ بازی کی رنجش پر مدعی کو اغواء کرنے کی کو شش ناکام

اسد عباس مگسی کا کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کا تفصیلی د ورہ

حکومت طلباء و طالبات کو سہولیات فراہم کرنے کیلئے کوشاں:عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس