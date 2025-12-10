صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا محمد حفیظ نیازی کا ختم چہلم آج زینت المساجد دارالسلام میں ہوگا

  گوجرانوالہ
مولانا محمد حفیظ نیازی کا ختم چہلم آج زینت المساجد دارالسلام میں ہوگا

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیرِاہتمام آج بعد نماز ظہر آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالسلام میں مولانا الحاج محمد حفیظ نیازی رضوی کے ختم چہلم کی تقریب زیرِنگرانی مولانا صاحبزادہ داؤد رضوی اور صاحبزادہ محمد رؤف رضوی منعقد ہوگی۔اس موقع پر حالیہ دنوں میں وفات پانے والے صاحبزادہ عطاالمصطفی جمیل کی دینی و ملی خدمات کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔

