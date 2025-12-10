صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی چیئرمین کی رہائی کیلئے ہر جگہ احتجاج کرینگے :ریحانہ ڈار

  • گوجرانوالہ
بانی چیئرمین کی رہائی کیلئے ہر جگہ احتجاج کرینگے :ریحانہ ڈار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈارنے کہا ہے کہ میرا ہر قدم عمران خان کی رہائی کیلئے ہے ، بانی پی ٹی آئی کی رہائی یقینی بنائیں گے اور ان کی رہائی کیلئے ہر جگہ احتجاج کریں گے ،حکومتی جبر و تشدد ہمارے مطالبات کی تکمیل کی جدوجہد کو روک نہیں سکتا۔

 ہم قانون کی حکمرانی ، آئین کی بالا دستی ،حقیقی آزادی ،قومی خود مختاری ،بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی، جمہوریت کے فروغ و ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کی جدوجہد کررہے ہیں ہمارے مطالبات میں سیاسی کارکنوں پر جبر و تشدد کا سدباب اور اسکے مرتکب حکمرانوں کا کڑا محاسبہ بھی شامل ہے جس پر کوئی کمپرومائر نہیں کیا جائیگا۔ ان خیالات کا اظہار ریحانہ امتیاز ڈار، روبا عمر ڈار نے قائد کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان،نورین خان سے اظہا ر یکجہتی کرنے کیلئے اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ٹکٹ ہولڈر روبا عمر ڈار نے کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت کو جمہوری جدوجہد سے روکا جارہا ہے انتقامی کارروائیوں کے ذریعے حکمران ہمارے حوصلے پست نہیں کرسکتے ، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں صعوبتوں کا شکار کرکے ان کا عزم متزلزل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جو کامیاب نہیں ہوگی وہ قوم کے حقیقی مسیحا اور خیر خواہ ہیں۔ پوری قوم مسائل کا شکار ہے مگر حکمرانوں کو سیاسی مخالفین کو دبانے سے فرصت نہیں حکمران اپنا اقتدار بچانے کے لئے جمہوری اقدار روند رہے ہیں ،حکمرانوں کو ظالمانہ اقدام کا حساب دینا پڑے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر