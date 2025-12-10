چنگ چی پر پابندی ، چالانوں کیخلاف جماعت اسلامی کا احتجاج
گوجرنوالہ (نیوز رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پی پی 64 فرقان عزیزبٹ نے پنجاب حکومت کی جانب سے چنگ چی رکشہ پر پابندی اور بھاری بھرکم چالانوں کے اجرا کو ظالمانہ اور عوام دشمن اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
یہ فیصلہ لاکھوں غریب خاندانوں کے معاشی قتل کے مترادف ہے ،چنگ چی رکشہ غریب اور متوسط طبقے کی سفری ضرورت پوری کرتا ہے جبکہ ہزاروں گھرانوں کا روزگار اسی سے وابستہ ہے ، حکومت کا یہ فیصلہ نہ صرف متاثرین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دے گا بلکہ بیروزگاری کی نئی لہر بھی پیدا کرے گا جو موجودہ معاشی صورتحال میں کسی بھی طرح قابلِ قبول نہیں۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب حکومت کی جانب سے چنگ چی رکشہ پر پابندی، ٹریفک جرمانوں میں ہوشربا اضافے اور ٹریفک وارڈنز کے نارواسلوک اور ایف آئی آرز کے اندراج کے خلاف احتجاجی مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، ان پر مقدمات بنا کر ان کی زندگیوں اور کیریئرز کو داؤ پر لگانا دانشمندی نہیں بلکہ حکومتی ناکامی کا اظہار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھاری چالانوں کے نام پر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا اصلاحات نہیں بلکہ عوام کو مزید معاشی دباؤ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔حکومت ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہتری لانے کیلئے سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے اور ایسے فیصلوں سے گریز کرے جن سے غریب طبقہ مزید پس جائے ۔