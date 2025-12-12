صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پرپانچ افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
کامونکے (تحصیل رپورٹر)ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پرپانچ افراد گرفتار،سٹی اور ایمن آباد پولیس نے بغیر لا ئسنس،فٹنس سرٹیفکیٹ رکشے ،ٹریکٹر ٹرالی اور ڈمپر چلانے پر مرالیوالا کے نبیل،وزیر آباد کے عبداﷲ،لاہور کے تنویر حیدر آباد کے عبدالمنان اور بھبھر کے ظفر اقبال کیخلاف مقدمات درج کرلیے جبکہ صدر پولیس نے ایل پی جی گیس کی غیر قانونی ری فلنگ کرنے پر کھوت کے کلیم اﷲ اور بلوکی کے ثقلین کو گرفتار کرکے مقدمات درج کرلیے ۔

