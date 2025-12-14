گجرات:6فوڈ پوائنٹس کو جرمانے زائد المیعاد اشیا خورونوش تلف
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے مجموعی طور پر 70 معائنے کئے ۔
کارروائیوں کے دوران 22 اداروں کو بہتری کے نوٹس جاری کیے گئے جبکہ 6 اداروں پر مجموعی طور پر 82 ہزار 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مزید برآں ایک سیمپل لیا گیا اور 2.3 کلوگرام زائد المیعاد و ممنوعہ خوراک کی اشیا تلف کی گئیں۔انتظامیہ کے مطابق عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔