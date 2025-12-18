صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج وزیرآباد کا کانووکیشن، طلبہ میں ڈگریاں تقسیم

  • گوجرانوالہ
پنجاب کالج وزیرآباد کا کانووکیشن، طلبہ میں ڈگریاں تقسیم

نوجوان پاکستان کا مستقبل :پرو فیسر بہزاد انور ،حافظ آصف عثمانی و دیگر اساتذہ کا خطاب

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب کالج وزیرآباد کے زیر اہتمام کانووکیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں کامیاب طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں ،مہمان خصوصی چیئرپرسن ڈیپارٹمنٹ آف انگلش حافظ حیات کیمپس یونیورسٹی آف گجرات پروفیسر ڈاکٹر بہزاد انور جبکہ دیگر مہمانوں میں ڈائریکٹر پنجاب کالجز گجرات رانا یونس ،پرنسپل پنجاب کالج وزیرآباد پروفیسر حافظ آصف عثمانی،پروفیسر شعیب چودھری ،پروفیسر غلام مصطفی پرنسپل گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کوٹلہ ارب علی خان شامل تھے ۔تقریب میں فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں ۔ اس موقع پر طلبا و طالبات کی خوشی دیدنی تھی۔ کانو وکیشن سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر بہزاد انور نے کہا کہ یہی نوجوان پاکستان کا روشن مستقبل ہیں جنہیں دیکھ کر فخر محسوس ہو رہا ہے جن معاشروں میں نظام تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے وہی معاشرے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔پرنسپل پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے کہا کہ ہمارے ادارے کیلئے فخر کی بات ہے کہ سٹوڈنٹس تعلیم مکمل کرنے کے بعد مستقبل میں ملک و قوم کی خدمت کریں گے ۔تقریب سے رانا محمد یونس،پروفیسر غلام مصطفی ،پروفیسر شعیب چودھری نے بھی خطاب کیا جبکہ کانووکیشن کے اختتام پر پروفیسر آصف عثمانی نے مہمانوں اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تاریخی جامعہ مسجد، قدیم دروازوں کا تفصیلی دورہ

آوارہ کتے تلف کریں، کوئی مین ہول کھلا نہ ہو، اسد عباس مگسی

انسداد پولیو مہم : کارکردگی اور اہداف کے حصول کا جائزہ اجلاس

بھارت میں خاتون کا نقاب اتارنے پر خوشاب میں مظاہرہ

بھارت میں خاتون کا نقاب اتارنے پر احتجاجی مظاہرہ ، نعرے بازی

بھلوال میں سہولت بازار کا قیام عوام کیلئے خوش آئند قدم:مہر خالد حمید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن