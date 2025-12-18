صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقلیتی برادری کے ووٹ اندراج کیلئے آگاہی پروگرام

  • ملتان
اقلیتی برادری کے ووٹ اندراج کیلئے آگاہی پروگرام

شرکاء میں ووٹر آگاہی پمفلٹس، سرٹیفکیٹس ،ووٹ اندراج و منتقلی کے فارم تقسیم

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سہ ماہی ووٹر آگاہی کلینڈر کے تحت ضلع کوٹ ادو میں اقلیتی برادری کے لیے ووٹر آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام بستی درکھان والا میں ہندو برادری کی شرکت سے منعقد ہوا جس میں ضلعی الیکشن کمشنر اللہ بخش ملغانی نے خطاب کیا۔انہوں نے کہا کہ اقلیتی برادری کے تمام افراد اور ان کے اہل خانہ قومی شناختی کارڈ بنوائیں اور ووٹ کا اندراج مکمل کریں تاکہ وہ قومی دھارے میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے لیے شناختی کارڈ کے اجراء میں سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، تاہم آگاہی کی کمی کے باعث بڑی تعداد میں افراد شناختی کارڈ اور ووٹ اندراج سے محروم ہیں۔پروگرام کے دوران اقلیتی نوجوانوں کو شناختی کارڈ اور ووٹ اندراج میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ اختتام پر شرکاء میں ووٹر آگاہی پمفلٹس، سرٹیفکیٹس اور ووٹ اندراج و منتقلی کے فارم تقسیم کیے گئے۔ تاکہ انتخابی عمل سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن