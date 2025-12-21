صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دستاویز پر ملائیشیا سے ڈی پورٹ سیالکوٹ کا رہائشی گرفتار

  • گوجرانوالہ
جعلی دستاویز پر ملائیشیا سے ڈی پورٹ سیالکوٹ کا رہائشی گرفتار

فیصل حسین نے ایک ہزار رنگٹ کے عوض ملائیشیاسے سفری دستاویز حاصل کی تھیں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایف آئی اے امیگر یشن نے ملائیشیا سے ڈیپورٹ ہونے والے سیالکوٹ کے رہائشی کو حراست میں لے لیا ،مسافر فیصل حسین فلائٹ نمبر OD158کے ذریعے ملائیشیا سے کراچی ائیرپورٹ پہنچامسافر کا تعلق سیالکوٹ سے ہے مسافر کے پاسپورٹ پر بیرون ملک روانگی کی جعلی سٹمپ لگی ہوئی تھی، سسٹم میں مذکورہ سٹمپ کے حوالے سے بھی کسی قسم کا ریکارڈ موجود نہ تھا۔ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر نے سفری دستاویزات ملائیشیا میں رہائش پذیر ایجنٹ سے حاصل کیں، مسافر نے ایجنٹ سے مجموعی طور پر ایک ہزار ملائیشین رنگٹ کے عوض سفری دستاویزات لیں ، مسافر کو بعد ازاں ایجنٹ کی نشاندہی اور مزید قانونی کارروائی کیلئے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر نے ڈویژنل پبلک سکول میں ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کیا

ڈپٹی کمشنر دفترکے مسیحی ملازمین کو کرسمس تحائف تقسیم

ڈی پی او چنیوٹ کا میڈیکل کیمپ کا افتتاح، کھلی کچہری لگائی

ای بیز پروگرام سے متعلق اجلاس

فوڈ اتھارٹی کی 128 انسپکشنز ایک لا کھ 20 ہزار کے جرمانے

جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد زیادتی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل