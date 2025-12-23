صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردی بڑھتے ہی مچھلی اورڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
سردی بڑھتے ہی مچھلی اورڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ

مختلف اقسام کی مچھلی 200 سے 700روپے کلو تک مہنگی ، انڈے کی قیمت بڑھ گئی

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سردی بڑھتے ہی مچھلی اورڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہوگیا۔ مختلف اقسام کی مچھلی 200روپے سے 700روپے کلو تک مہنگی ہوگئی ، رہو مچھلی 550روپے فی کلوگرام سے 750تک فروخت ہونے لگی اس کے علاوہ ابلا ہوا فارمی انڈہ 50روپے جبکہ کچا انڈہ 38روپے تک فروخت ہونے لگا۔ مٹن 2500جبکہ بیف 1200روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا،ہول سیل میں انڈوں کی پیٹی کی قیمت 9ہزار 600روپے مقرر کی گئی ہے ، مرغی کے گوشت کی قیمت میں استحکام رہا ،500روپے کلو کی سطح پر برقرار ہے ۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ایک سبزی کی قیمت مزید بڑھا دی گئی، مارکیٹ میں پیاز 80، ٹماٹر80، لہسن 750، ادرک 520، سبز مرچ150روپے کلو بیچی جا رہی ہے ، کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 120روپے ، فروٹر 250روپے درجن بیچے جا رہے ہیں، سیب کالا کولو 320، انار بدانہ مارکیٹ سے غائب قندھاری انار800 سے 1000روپے ، انگور 450روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی تاخیر،ایل ڈی اے اور واسا کے ترقیاتی منصوبے خطرے میں

حمزہ شہباز کی مرحوم سواتی خان کے گھرآمد،اہلخانہ سے تعزیت

ایم پی اے ملک عرفان شفیع سپردخاک

قومی کھلاڑیوں کوصحت کی بلامعاوضہ سہولیات قابلِ تحسین :گورنر

ڈی جی ایل ڈی اے کا داتا دربار اور بھائی چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا دورہ

ہائیکورٹ:سیکرٹری صحت پنجاب کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست پر نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس