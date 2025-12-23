صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائد اعظم ریڈیکل پاور لفٹنگ چیمپئن شپ،حماد بٹ کی تیسری پو زیشن

  • گوجرانوالہ
قائد اعظم ریڈیکل پاور لفٹنگ چیمپئن شپ،حماد بٹ کی تیسری پو زیشن

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) قائد اعظم ریڈیکل پاور لفٹنگ چیمپئن شپ گوجرانوالہ میں منعقد ہوئی اس قومی سطح کے ایونٹ میں فرزندِ نوشہرہ ورکاں حماد بٹ نے۔۔۔

 محکمہ پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور تیسری پوزیشن حاصل کر کے کانسی کے تمغے کے حقدار قرار پائے۔ حماد بٹ کی کامیابی پر اہلِ علاقہ کھیلوں سے وابستہ حلقوں اور دوست احباب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جعلی سگریٹس سنگین خطرہ،کریک ڈائون کا حکم

ایف بی آر نجی ہسپتالوں میں ہراساں کرنا بند کرے ،پی ایم اے

تعلیمی بورڈ کی بھارت میں حجاب کی بے حرمتی پر احتجاجی ریلی

ڈی سی اور ڈی پی او کا تونسہ بیراج پر چیک پوسٹ کا اچانک دورہ

سابق طلبہ کی تنظیم ’’زابگا‘‘ کے زیرِ اہتمام ہوم کمنگ ڈنر کا انعقاد

نشتر ہسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس