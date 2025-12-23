صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں مسلسل اضافہ

  • گوجرانوالہ
2 روز میں قیمت 50 روپے بڑھ گئی ، دکانداروں کے من مانے نرخ

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ،دو روز کے دوران برائلر مرغی کا گوشت کی سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 50روپے فی کلو گرام اصافہ ہوا ہے جبکہ دکانداروں نے قیمت میں 150روپے فی کلوگرام اضافہ کر دیا ۔ گوجرانوالہ میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں اصافہ ہوگیا ۔دو روز قبل برائلر مرغی کا گوشت سرکاری نرخ 512روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا لیکن قیمت میں اصافہ کے بعد گوشت کا سرکاری ریٹ 562روپے فی کلو گرام مقرر کر دیا گیا لیکن دکاندار گوشت620سے 650روپے تک فروخت کر رہے ہیں۔

اسی طرح زندہ مرغی کا ریٹ 374روپے مقرر ہے لیکن دکاندار 450روپے تک فروخت کر رہے ہیں۔قیمتوں میں اصافہ سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ تک مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کمی رہی لیکن اب پھر اصافہ ہو گیا ہے ۔انتظامیہ سرکاری نرخ پر گوشت کی قیمت یقینی بنائے ۔دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ میں اصافہ کے باعث سپلائی میں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے سرکاری نرخ ان کی خرید سے کم ہے جس پر قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ۔

مزید پڑہیئے

