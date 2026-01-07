صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممتاز بزنس مین خرم یعقوب جنجوعہ کے بیٹے کی منگنی تقریب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ممتاز بزنس مین خرم یعقوب جنجوعہ کے بیٹے خضر خرم جنجوعہ کی منگنی گزشتہ روز انجام پائی ،

تقریب میں شازیہ فرید (ایم این اے )عارف مبین جٹ (ایم این اے )عمران خالد بٹ (ایم پی اے )عمر فاروق ڈار (ایم پی اے )بزرگ لیگی رہنما وسابق ایم پی اے پیر غلام فرید ، سابق سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس کامران خالد بٹ ،رائے اعجاز (ڈی آئی جی)پولیس ، ارسلان شاہ زیب (ایس ایس پی )پولیس ، سید فیصل بخاری کلکٹر کسٹم ،فاروق چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس بریگیڈئیر محی السلام، اسد منشا اللہ بٹ ،ملک ضیافت ،صدر چیمبر آف کامرس علی ہمایوں بٹ ،سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا صدیق ، فرخ اعجاز و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

