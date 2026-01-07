وزیرآباد اور گردو نواح میں آ وارہ کتوں کو تلف کرنے کا آ غاز
احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )وزیرآبادسمیت دیگر علاقوں سے درجنوں کتوں کو تلف کر دیا گیا ۔ وزیرآباد کے گردونواح میں احمد نگر چٹھہ،کلاسکے ،جامکے چٹھہ سمیت دیگرعلاقوں میں ستھرا پنجاب کے تحت آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لئے مہم کا آغاز کر دیا گیا ۔
