سمبڑیال کا رہائشی جنوبی افریقہ میں کتوں کے کاٹنے سے جاں بحق

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )پاکستانی شہری 5بچوں کا باپ ساؤتھ افریقہ میں کتوں کے کاٹنے سے جاں بحق ہو گیا ۔

لواحقین کے مطابق سمبڑیال کے محلہ مغربی نزدجامع مسجد ناتھے خاں کے رہائشی عرصہ 12سال سے بسلسلہ روزگار ساؤتھ افریقہ کے شہر ورائے برگ میں مقیم 4 بیٹیوں اورایک بیٹے کے والد محمد شاہد کو کتوں نے کاٹا جس سے حالت غیر ہوگئی اورساؤتھ افریقہ کے ہسپتال میں 4 روز موت وحیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد جاں بحق ہوگیا ،مرحوم کے 3 بھائی زاہد، محمد عابد اورمحمد ساجد بھی وہاں مقیم ہیں ،زاہد اورعابد سمبڑیال پہنچ چکے ہیں جبکہ تیسرا بھائی ساجد آج ڈیڈ باڈی کے ساتھ آئے گا۔ 

 

