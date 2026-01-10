صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ: سگریٹ اور نسوار کی فروخت شہریوں کیلئے خطرہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ: سگریٹ اور نسوار کی فروخت شہریوں کیلئے خطرہ

معصوم بچوں کی زندگیاں دائو پر لگ گئیں ،حکام صورتحال پر توجہ نہیں دے رہے

 سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہر کی گلیوں اور محلے کی دکانوں پر سگریٹ اور زہریلی نسوار سر عام فروخت ہونے لگی ہے ، جس سے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگیاں دائو پر لگ گئی ہیں۔ گلی سے گزرتے شہری بھی دکانداروں کو بددعائیں دینے لگے ، مگر چیف آفیسر اور اسسٹنٹ کمشنر صورتحال پر توجہ نہیں دے رہے ۔ماہرین اور شہریوں کا کہنا ہے کہ نسوار پر پابندی لگنا ناگزیر ہے ۔ اگر حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں نسوار پر پابندی نہ لگائیں، تو آئندہ چند سالوں میں ہر شہری گلے ، سانس، پھیپھڑوں، جگر، معدہ اور دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے ۔ میڈیا سروے کے مطابق شہر کی تمام گلیوں میں ایسی نسوار فروخت ہو رہی ہے جو کینسر کا سبب بن سکتی ہے ۔شہریوں نے حکومتی محکموں پر تنقید کی کہ صرف صفائی پر زور دیا جا رہا ہے جبکہ بیماریوں کی وجہ بننے والی اشیاء پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی۔ عوامی مطالبہ ہے کہ شہر کی تمام دکانوں پر نسوار کی فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

3اضلاع میں 586 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ

کاشتکاروں اور فیکٹری مالکان کے مذاکرات کینوکاریٹ رواں ہفتے کیلئے 1600 روپے طے

واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا جائزہ اجلاس

کمشنر سرگودھا کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا ڈسٹرکٹ پبلک سکول بھکر کا دورہ

بناسپتی گھی، چینی اور دیگر ناقص اجزا سے کھویا بنانے والا یونٹ سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن