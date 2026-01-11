جامکے چٹھہ:برائلر گوشت 700 روپے کلو تک فروخت ہو نے لگا
جامکے چٹھہ ( نامہ نگار ) جامکے چٹھہ میں مرغی مافیا نے ریٹ میں خود ساختہ اضافہ کر دیا، برائلر گوشت 700 روپے فی کلو بیچنے لگے ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئے ، چکن فروشوں کا کہنا ہے کہ گوشت ڈیلر سے ریٹ لسٹ سے 15 روپے زیادہ لے کر سستے داموں فروخت نہیں کر سکتے اور اگر ہزار گرام گوشت گاہک کو دیں تو ہم کہاں سے نقصان پورا کریں۔