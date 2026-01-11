صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامکے چٹھہ:برائلر گوشت 700 روپے کلو تک فروخت ہو نے لگا

  • گوجرانوالہ
جامکے چٹھہ ( نامہ نگار ) جامکے چٹھہ میں مرغی مافیا نے ریٹ میں خود ساختہ اضافہ کر دیا، برائلر گوشت 700 روپے فی کلو بیچنے لگے ،ش

جامکے چٹھہ ( نامہ نگار ) جامکے چٹھہ میں مرغی مافیا نے ریٹ میں خود ساختہ اضافہ کر دیا، برائلر گوشت 700 روپے فی کلو بیچنے لگے ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئے ، چکن فروشوں کا کہنا ہے کہ گوشت ڈیلر سے ریٹ لسٹ سے 15 روپے زیادہ لے کر سستے داموں فروخت نہیں کر سکتے اور اگر ہزار گرام گوشت گاہک کو دیں تو ہم کہاں سے نقصان پورا کریں۔ 

 

