صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا ڈائگناسٹک سنٹرکا دورہ

  • گوجرانوالہ
گجرات:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا ڈائگناسٹک سنٹرکا دورہ

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈی سی نورالعین قریشی اورڈی پی او رانا عمر فاروق کا رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے تیسرے میگا فلاحی پراجیکٹ رضیہ خورشید ڈائگناسٹک سنٹرکا خصوصی دورہ۔

 ڈی سی نور العین قریشی نے کہا کہ عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں رشیدہ شفیع ٹراما سینٹر، ضلع گجرات میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کا میگا پراجیکٹ اور اب رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک سینٹر بہت بڑے فلاحی پرا جیکٹس ہیں ،ڈائگناسٹک سنٹرکاماہ اپریل میں فعال ہونا قابل تحسین اقدام ہے ،بھرپورتعاون کریں گے ۔ ڈی پی او رانا عمر فاروق نے صدر ر شیدہ شفیع فاونڈیشن امتیاز کوثر، مخیر شخصیات اورانکی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اتنی شاندار بلڈنگ دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ رضیہ خورشید ڈائگناسٹک سینٹر سٹیٹ آف دی پراجیکٹ گجرات کے عوام کیلئے بننے جا رہا ہے ۔ پاکستان کی آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے لیے تمام سہولیات کا بوجھ صرف حکومت پرڈال دینا مناسب نہیں رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن جیسی غیر منافع بخش تنظیمیں انسانی فلاح کیلئے بھرپور خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ صدر امتیاز کوثر نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ مالک بھی ہیں وہاں پر بھی دیکھا جائے تو اکیلے حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی جب پرائیویٹ لوگ ملتے ہیں تو اس طرح پراجیکٹ کامیاب ہوتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا اورگینک کمیونٹی مارکیٹ کا دورہ ،سٹالزکا معائنہ

فول پروف سکیورٹی ،شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ،پولیس افسر

چکوال:شدید سردی میں سوئی گیس غائب، شہری پریشان

اسلام آباد:ایک دن میں ڈکیتی و راہزنی کی 5وارداتیں

پنجاب فوڈ اتھارٹی ،ایک سال میں 9ہزار فوڈپوائنٹس کو 190 ملین جرمانہ

اے این ایف کی کارروائیاں ،پونے دوکروڑ کی منشیات برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل