صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:پیپلز پارٹی کے رہنما امتیاز چودھری کی چچی انتقال کر گئیں

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:پیپلز پارٹی کے رہنما امتیاز چودھری کی چچی انتقال کر گئیں

تتلے عالی(نامہ نگار )پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صوبائی رہنما امتیاز احمد چودھری کی چچی،ہیڈماسٹر چودھری واجد علی آرائیں کی اہلیہ اورمحمدابرارحسین،عبدالصمد،عبدالماجد،اسرار احمد، سجا داحمد،اقرار احمد کی والدماجدہ انتقال کر گئی ہیں ان کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد حاک کر دیا گیا۔

تتلے عالی(نامہ نگار )پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صوبائی رہنما امتیاز احمد چودھری کی چچی،ہیڈماسٹر چودھری واجد علی آرائیں کی اہلیہ اورمحمدابرارحسین،عبدالصمد،عبدالماجد،اسرار احمد، سجا داحمد،اقرار احمد کی والدماجدہ انتقال کر گئی ہیں ان کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد حاک کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی کرپشن : کرپشن میں ملوث افسروں کیخلاف گھیرا تنگ

ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹرماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح

بلا تعطل بجلی کی فراہمی ،لائن لاسز میں کمی لانے کیلئے ہدایات

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

میپکو کا کریک ڈاؤن 65نادہندگان کے کنکشن منقطع

میاں چنوں:میت کی فری منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ