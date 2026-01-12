صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں پر ریڑھیاں لگانے والوں کیخلاف سخت کارروا ئی کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
سڑکوں پر ریڑھیاں لگانے والوں کیخلاف سخت کارروا ئی کی ہدایت

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کی ہدایت پر ایس ڈی ای او پیرا سٹی گوجرانوالہ محسن اقبال ڈھلوں نے ریڑھی ایسوسی ایشن کے نمائندگان کے ساتھ دو اہم اجلاس منعقد کئے ۔

اجلاس میں پختون تاجر ویلفیئر ایسوسی ایشن اور گوندلانوالہ جی ٹی روڈ کے نمائندے بھی شریک تھے ۔اجلاس کے دوران سڑکوں پر ریڑھیاں لگانے والوں کیخلاف واضح اور سخت ہدایات جاری کی گئیں۔ ایس ڈی ای او محسن اقبال ڈھلوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی صورت عوامی آمد و رفت میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی اور سڑکوں، فٹ پاتھوں اور اہم گزرگاہوں پر تجاوزات کو ہر حال میں ختم کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی کا م سست،ٹریفک نظام درہم برہم

کباڑ خانوں کی رجسٹریشن،پولیس کا قانون سازی کیلئے ڈرافٹ سرخ فیتے کی نذر

اولڈ سٹی ایریا:70کروڑ سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

دل کے امراض ،ڈپریشن اور خودکشی کی شرح میں خوفناک اضافہ

سال 2025:رینجرز کے598انسداد دہشتگردی آپریشنز،126دہشتگرد گرفتار

کچرا جلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ