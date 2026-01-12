صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ کیلئے تجاویز طلب ، وفاق کا فیصلہ خوش آ ئند :گو جرانوالہ چیمبر

  • گوجرانوالہ
بجٹ کیلئے تجاویز طلب ، وفاق کا فیصلہ خوش آ ئند :گو جرانوالہ چیمبر

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی اور نائب صدر فیصل ستار مغل نے آئندہ وفاقی بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے تجاویز طلب کرنے کے اقدام کو مثبت اور قابلِ تحسین قرار دیا ۔

چیمبر عہدیداروں نے کہا کہ اس فیصلے سے کاروباری برادری کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور یہ تاثر مضبوط ہوگا کہ حکومت صنعتی و تجارتی شعبے کو قومی معیشت کا اہم ستون سمجھتے ہوئے پالیسی سازی کے عمل میں اسے شامل کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت جن معاشی چیلنجز، بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت، ٹیکس نظام کی پیچیدگیوں اور کاروبار دوست ماحول کی کمی جیسے مسائل سے دوچار ہے ، ان کا مؤثر اور پائیدار حل اسی صورت ممکن ہے جب زمینی حقائق سے آگاہ کاروباری طبقے کی تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے ۔ چیمبر عہدیداروں نے اس امید کا اظہار کیا کہ چیمبرز کی جانب سے پیش کی جانے والی سفارشات نہ صرف صنعت و تجارت کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گی بلکہ برآمدات میں اضافے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی کرپشن : کرپشن میں ملوث افسروں کیخلاف گھیرا تنگ

ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹرماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح

بلا تعطل بجلی کی فراہمی ،لائن لاسز میں کمی لانے کیلئے ہدایات

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

میپکو کا کریک ڈاؤن 65نادہندگان کے کنکشن منقطع

میاں چنوں:میت کی فری منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ