ڈپٹی کمشنر کا مختلف سرکاری دفاتر کا دورہ ،عوامی خدمات کی فراہمی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ضلع کے مختلف سرکاری دفاتر(سوشل ویلفیئر وبیت المال، پیرا فورس دفتر صدر، ہیلتھ، فوڈ) کا اچانک دورہ کیا اور افسروں و ملازمین کی حاضری چیک کی۔

ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ضلع کے مختلف سرکاری دفاتر(سوشل ویلفیئر وبیت المال، پیرا فورس دفتر صدر، ہیلتھ، فوڈ) کا اچانک دورہ کیا اور افسروں و ملازمین کی حاضری چیک کی۔ اس موقع پر انہوں نے سرکاری امور کی انجام دہی، دفتری نظم و ضبط اور عوامی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔

