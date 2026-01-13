صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک پولیس منڈی بہاؤالدین کی جانب سے عوام اور طلبہ کیلئے خصوصی بریفنگ

  • گوجرانوالہ
منڈی بہاؤالدین(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انسپکٹر جنرل آف پولیس کے فرینڈ آف پولیس ویژن اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤالدین سید عبدالرحیم شیرازی کی ہدایت اور۔۔۔

 ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر راشد بشیر کھٹانہ کی نگرانی میں ٹریفک پولیس آفیسر انسپکٹر تبسم نوید بھٹی نے ٹریفک پولیس منڈی بہاؤالدین کی جانب سے عوام اور طلبہ کیلئے خصوصی دورے کا اہتمام کیا۔اس موقع پر شہریوں کو لائسنس برانچ منڈی بہاؤالدین میں فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات، لائسنس کے حصول اور تجدید کے طریقہ کار، موٹر سائیکل اور دیگر گاڑیوں کے سائن ٹیسٹ کے مراحل، اور زاہد محمود شہید ڈرائیونگ سکول کے آسان اور شفاف طریقہ کار کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔

