صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد :ٹرین میں مسافر کا پرس چرانے والا پکڑا گیا

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد :ٹرین میں مسافر کا پرس چرانے والا پکڑا گیا

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ریلوے پولیس نے ٹرین میں واردات کرنے والے چور کو گرفتار کر کے مسافر کا لوٹا سامان برآمد کر لیا۔

اسلم فیملی کے ہمراہ پتوکی سے پشاور جا رہا تھا، خیبر میل میں نامعلوم شخص نے پرس چرا کر فرار ہونے کی کوشش کی تو مسافر کی اطلاع پر ریلوے پولیس نے الرٹ ہو کر ٹرین کے گردونواح میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔چور ٹرین سے اتر کر جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا تاہم اہلکاروں نے گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت عرفان علی سکنہ سبز پیر دربار محلہ شوکت کالونی بیگم کوٹ لاہور کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ملزم سے مسروقہ پرس، موبائل فون، 2سونے کی انگوٹھیاں، ایک آرٹیفیشل انگوٹھی اور 300روپے برآمد کر کے مالک کے حوالے کر د ئیے ۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنرکا مختلف اضلاع میں دوبارہ تجاوزات کا نوٹس

ٹینکر ز ،ہائیڈرنٹس سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ

پولیس چیف سے کیڈا کے وفد کی ملاقات

غیرقانونی تعمیرات،ایس بی سی اے کوجواب کی مہلت

وزیراعظم سرد موسم میں گیس کی عدم فراہمی کا نوٹس لیں، سینیٹر وقار مہدی

رکشہ پابندی کیس، صوبائی حکومت و دیگر سے جواب طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر