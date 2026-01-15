صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان وکلا کیلئے اکیڈمی بنا ئی جائیگی :صدر سیالکوٹ بار

  • گوجرانوالہ
نوجوان وکلا کیلئے اکیڈمی بنا ئی جائیگی :صدر سیالکوٹ بار

سی سی ایس ،جوڈیشری کے امتحانات کی تیاری ہوگی ، وظیفہ بھی مقرر کیا جائیگا

سیالکوٹ(نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر سعید احمد بھلی نے کہا ہے کہ وکلا کی فلاح بہبود اور عزت وقار کیلئے نئی ٹیم کے ساتھ ملکر کام کریں گے ، عہدہ اعزاز کے ساتھ بہت بڑا امتحان ہے وکلا نے جس طرح بے پنا ہ محبتوں سے نواز ا اور بار کی بہتری کیلئے جو توقعات وابستہ کی ہیں ان پر پورا اترنے کیلئے نومنتخب ٹیم کے ہمراہ پوری کوشش کروں گا۔ 2026 کو علم کا سال قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بار میں نوجوان وکلا کیلئے اکیڈمی قائم کی جائے گی جس کے لئے اپنی جیب سے 5لاکھ روپے ایجوکیشن کمیٹی کو دے رہا ہوں ۔اکیڈمی میں نوجوان وکلا سی سی ایس ،جوڈیشری کے امتحانات کیلئے بھرپور تیاری کرسکیں گے اور کلاسز میں شامل ہونے والے وکلا کیلئے ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے وظیفہ بھی مقرر کیا جائے گا۔ وہ علامہ اقبال بار ہال میں اختیارات منتقلی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ تقریب سے سیکرٹری شہباز شمس، سینئر نائب صدر اظہر عباس بھٹی، نائب صدر گل دیبا ساہی، جوائنٹ سیکرٹر ی ملک دانش علی اعوان، فنانس سیکرٹری لیاقت گجر و دیگر نے بھی خطاب کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کینیڈا کا تجارت ،تعلقات بڑھانے پر اتفاق

ریکٹر کا مسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈھاکہ میں ساؤتھ ایشین ریجنل تعلیمی کانفرنس میں شرکت

مری میں ممکنہ برفباری ، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد ، نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

ٹرمپ کی پالیسیاں جھوٹ ،فریب اور دجل پر مبنی ہیں ،لیاقت بلوچ

سیف سٹی اسلام آباد ،2ہفتے میں 6,800سے زائد سرویلنس آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن