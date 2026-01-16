صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسند کی شادی نہ ہونے پر نوجوان کااقدام خودکشی

  • گوجرانوالہ
پسند کی شادی نہ ہونے پر نوجوان کااقدام خودکشی

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)پسند کی شادی نہ ہونے پر نوجوان کی زہر کھا کر خودکشی کی کوشش ، اعوان چوک کے رہائشی ارشد کے بائیس سالہ بیٹے اظفر کی محلے میں لڑکی سے دوستی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا والدین کے بار بار انکارے پر اظفر نے دلبرداشتہ ہو کر گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

پسند کی شادی نہ ہونے پر نوجوان کی زہر کھا کر خودکشی کی کوشش ، اعوان چوک کے رہائشی ارشد کے بائیس سالہ بیٹے اظفر کی محلے میں لڑکی سے دوستی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا والدین کے بار بار انکارے پر اظفر نے دلبرداشتہ ہو کر گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میگا سیوریج منصوبہ مقررہ مدت تک مکمل کرنیکا حکم

ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا حکم

ضلع میانوالی میں اگلے ماہ 164 فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب شروع

ضمنی انتخابات کے بعد الیکٹرک بس بھاگٹانوالہ سے غائب

ڈاکٹر میاں کاشف علی کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی کا اچانک دورہ

شہید سب انسپکٹر محمد شیر کی برسی سلامی پیش،فاتحہ خوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ