صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی میں ملوث تھانہ سبزی منڈی کا کانسٹیبل گرفتار

  • گوجرانوالہ
منشیات فروشی میں ملوث تھانہ سبزی منڈی کا کانسٹیبل گرفتار

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)منشیات فروشی میں ملوث تھانہ سبزی منڈی کا کانسٹیبل گرفتار کر لیا گیا جس سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی ۔

منشیات فروشی میں ملوث کانسٹیبل عبدالرزاق رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ۔سی پی او گوجرانوالہ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزم کیخلاف مقدمہ درج اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے ۔ کارروائی کے دوران کانسٹیبل عبدالرزاق کے قبضے سے 1540 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔پولیس ذرائع کے مطابق ملزم عبدالرزاق کوٹ عبداللہ نہر کے قریب کسی کو چرس فروخت کرنے کے لیے کھڑا تھا کہ خفیہ اطلاع پر پولیس نے کارروائی کرتے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔سی پی او کے احکامات پر گرفتار کانسٹیبل کو تھانہ سبزی منڈی کی حوالات میں بند کر دیا گیا جبکہ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔اس موقع پر سی پی او گوجرانوالہ کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی میں ملوث محکمہ کی کالی بھیڑوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، قانون سب کے لیے برابر ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میگا سیوریج منصوبہ مقررہ مدت تک مکمل کرنیکا حکم

ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا حکم

ضلع میانوالی میں اگلے ماہ 164 فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب شروع

ضمنی انتخابات کے بعد الیکٹرک بس بھاگٹانوالہ سے غائب

ڈاکٹر میاں کاشف علی کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی کا اچانک دورہ

شہید سب انسپکٹر محمد شیر کی برسی سلامی پیش،فاتحہ خوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ