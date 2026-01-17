صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا :گورنر پنجاب

  • گوجرانوالہ
و یمن ونگ فرانس کی صدر روحی بانو اور دیگر رہنمائوں کی سر دار سلیم حیدر سے ملاقات

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان پیپلز پارٹی و یمن ونگ فرانس کی صدر روحی بانو نے گورنر پنجاب سر دار سلیم حیدر سے ملاقات کی۔گورنر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا ، بلاول بھٹو زرداری شہدا کے وارث اور عوام کے حقیقی ترجمان ہیں،پیپلز پارٹی متوسط طبقہ اور غریب مزدوروں کے دلوں میں بستی ہے ، آصف زرداری جیسی زیرک شخصیت پیپلز پارٹی اور سیاست کا فخر ہے ، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا دیا 71 سے لے آکر آج تک تاریخ گواہ ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ بحرانوں سے نبرد آزما رہی اور ملک کو مشکلات سے باہر لے کر آئی۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیکر ہندوستان کو عبرت ناک شکست دی،پاکستان آرمی نے دنیا کو بتایا کہ ہم پروفیشنل ہیں پاک آرمی کا پروفیشنل ازم جنگ کی جیت کا سبب بنا، ہم نے اتحاد و اتفاق اور اسی جذبہ سے ملک کے قرضے بھی اتارنے ہیں اور ملک کو ترقی یافتہ بھی بنانا ہے ،قوم کے اتحاد و اتفاق اور افواج کے ساتھ یکجہتی نے ثابت کیا ہم افواج پاکستان سے بھر پور محبت کرتے ہیں،ملکی سالمیت و سلامتی کیلئے سب متفق ہیں ۔

لبرٹی گول چکر کو قومی تقریبات منانے کیلئے استعمال کرنیکا فیصلہ

آئندہ سال مزید واٹرٹینکس منصوبے متعارف کرانیکافیصلہ

سی سی پی او آفس کمپلینٹ سیل میں 296درخواستیں موصول

چلڈرن ہسپتال میں خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کی بھرتیاں شروع

واسا :بوسیدہ لائنوں کیساتھ ناکارہ مشینری بھی بدلنے کافیصلہ

مختلف علاقوں میں کارروائیاں،93املاک سربمہر

