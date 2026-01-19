صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او سیالکوٹ کا دورہ بس سٹینڈ ڈرائیوروں کو قوانین سے آ گاہی دی

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او سیالکوٹ کا دورہ بس سٹینڈ ڈرائیوروں کو قوانین سے آ گاہی دی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی پی او سیالکوٹ حسیب راجہ نے بس سٹینڈ پر ڈرائیور وں کو ٹریفک قوانین، روڈ سیفٹی، موسمی حالات خصوصاً دھند، موبائل فون کے استعمال سے اجتناب، لین لائنز اور سیٹ بیلٹ کے استعمال سے متعلق آگاہی دی ۔

 اس موقع پر ڈی پی او نے خود گاڑیوں پر ریفلیکٹر سٹکر بھی لگائے اور شہریوں کو بریف کیا کہ دورانِ ڈرائیونگ آپکی ذمہ داری اور احتیاط ہی حادثات سے بچاؤ کی ضمانت ہے ۔اس موقع پر ڈی ایس پی لائسنسنگ برانچ مدثر صدیق، ڈی ایس پی محمد خلیل، ڈی ایس پی رانا محمد جمیل بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

1ہفتہ میں سبزیاں 50 ، انڈے 12روپے تک مہنگے

بلدیاتی قانون عوام کے حقِ نمائندگی پر ڈاکا:جماعت اسلامی

بحریہ ٹائون میں اخوت کی تقریب

وائلڈ لائف کے 5 میٹ سپلائرز اور سمگلرز گرفتار

3ہزار کلو بیمار مرغیاں ،100لٹر جعلی دودھ تلف

حسن مرتضیٰ کی پارٹی کارکنوں رہنماؤں کے گھروں پرآمد عزیزوں کی وفات پر تعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر