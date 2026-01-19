صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:نالے کی عدم صفائی ، پانی سڑکوں پر جمع ہونے لگا

  • گوجرانوالہ
راہوالی:نالے کی عدم صفائی ، پانی سڑکوں پر جمع ہونے لگا

راہوالی (نامہ نگار)علامہ اقبال ٹاؤن ، خوشی ٹاؤن، مسلم ٹاؤن سے ملحقہ شاہراہ قائداعظم کیساتھ گندے پانی کے نکاس والے نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اوورفلو ہوکر ان سے نکلنے والا پانی سروس روڈ پر کھلم کھلا پھرنے لگا

 جس سے د کانداروں، شاپنگ پلازوں اور ورکشاپوں میں آنے جانے والے خریداروں کے علاوہ ملحقہ محلوں کے مکینوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑرہا ہے ۔ گندے پانی کے جوہڑ بننے کی وجہ سے وہاں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن اور وہاں پلنے والے مچھروں اور مکھیوں کی بہتات کی وجہ سے کئی قسم کی خطرناک بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ پیدا ہوگیا۔ شہریوں نے کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد ڈویژن میں 25 کروڑ سے 100 جدید فش فارم بنانے کیلئے منصوبہ سازی شروع

ہاکی سٹیڈیم میں جیتو فیصل آباد کے میگا ایونٹ کا انعقاد

الائیڈ سکولز ہیڈ آفس کے زیر اہتمام پرنسپل کانفرنس کا انعقاد

ایوانِ عابد تمیمی میں آل پنجاب مشاعرہ ،نامور شعرانے کلام سنایا

ریسلنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت انڈر17 و 19 مقابلے

ایم ڈی واسا کی کاوشوں سے نئی مشینری، گاڑیاں پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر