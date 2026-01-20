ریجنل آفس الائیڈ سکولز کے زیر اہتمام پرنسپلز کانفرنس کا انعقاد
تعلیمی منظر نامے کو تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے : ڈاکٹر شاہد محمود و دیگر کا خطاب
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )ریجنل آفس الائیڈ سکولز کے زیراہتمام پرنسپلز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ،کانفرنس میں تعلیمی شعبے میں ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نپٹنے اور مختلف جدید تعلیمی طریقوں کی پرنسپلز کو آگاہی فراہم کرنے پر مقررین نے گفتگو کی ۔ پرنسپلز کانفرنس الائیڈ سکولز اور ای ایف اے سکولز نے STEP سکولز اور ARVO کے اشتراک سے مقامی ہوٹل گوجرانوالہ میں \'\'میں پرنسپل ہوں: تعلیمی میدان میں ابھرتے ہوئے رجحانات کے دور میں کے اعنوان سے منعقد کی گئی،تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پراجیکٹ ڈائریکٹر الائیڈ سکولز اینڈ ای ایف اے سکولز ڈاکٹر شاہد محمود،ریجنل منیجر اپر پنجاب عاصم رفیق،ہیڈ اکیڈمکس، الائیڈ سکولزمحترمہ مصباح رحمن،ڈپٹی ہیڈ اکیڈمکس مریم چودھری،کانفرنس کنوینر ہما نثار،ہیڈ ای میڈیا صبا نواز،ہیڈ آئی سی ٹی اعجاز امین،ہیڈ اکیڈمکس STEP اسکولز محمد مشتاق، نبیل آصف،مینیجر آپریشنز عمر حمید،ممتاز ٹرینر ریدہ فاطمہ،یاسر عرفات نے کہا کہ پیشہ ورانہ ترقی، تعاون اور مستقبل میں تعلیم کی فراہمی اور الائیڈ اسکولز کے وژن کے ساتھ مربوط حکمت عملی کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا،مقررین نے سکول کی تیز رفتاری اور تحریکی کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیمی منظر نامے کو تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے ، تقریب میں انٹرایکٹو دماغی طوفان کے سیشن نے شرکا کو عصری تعلیمی چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے بصیرت اور عملی حکمت عملیوں کا اشتراک کرنے کے قابل بنایا،اس کانفرنس کی کامیاب تنظیم نے پاکستان کے تعلیمی شعبے میں ایک اہم قوت کے طور پر اس کے کردار کو مضبوط کرتے ہوئے ، تعلیمی فضیلت، قیادت کی ترقی، اور مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کے لیے الائیڈ اسکولز کے عزم کی تصدیق کی،کانفرنس کا اختتام سکول پرنسپلز کی فعال شرکت اور عزم کو تسلیم کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ اور انعامات کی تقسیم کے ساتھ کیا گیا۔