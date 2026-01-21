صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :چاہ قاضیاں میں ٹھیکیدار گلہ کا کام ادھورا چھوڑ کر غائب

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ریلوے لائن کے قریب چاہ قاضیاں میں ٹھیکیدار گلہ کا کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہوگیا۔

 گلہ میں پڑی بجری اور تعمیراتی میٹریل علاقہ مکینوں کے لئے وبال جان بن گیا علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے ۔ علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گلہ چاہ قاضیاں والہ کی تعمیر کا ٹھیکہ چار بار بیس بیس لاکھ روپے کا ہوا لیکن کسی نے تعمیر نہ کی اور یہ گلہ ابھی تک عدم تعمیر کا شکار چلا آرہاہے ۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ گلہ قاضیاں والہ کی عدم تعمیر کا فوری نوٹس لیکر ٹھیکیدار کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

