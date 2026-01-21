صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کانپور کی سیلاب سے متاثرہ دیوار تعمیر

  • گوجرانوالہ
گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کانپور کی سیلاب سے متاثرہ دیوار تعمیر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ صفدر شبیر نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب تعلیمی اداروں کی بہتری کیلئے فلاحی تنظیموں اور کمیونٹی کی شراکت سے دن رات کوشاں ہے ۔

انہوں نے یہ بات گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کانپور کی سیلاب اور شدید بارشوں کے باعث منہدم ہونے والی بیرونی دیوار کی دوبارہ تعمیر کی تکمیل پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تقریب میں بزنس کمیونٹی کے رہنما ریاض الدین شیخ، چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن مجاہد حسین علوی، ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کانپور فرحت عباس، ہیلپنگ ہینڈز کی فاؤنڈرز مائرہ اور ماہ نور سمیت اساتذہ اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صنعتکاروں کوسازگار ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے :کمشنر

لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

سی پی او کی آفس میں کھلی کچہری، مسائل حل کرنے کی ہدایت

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں مین ہولز کی میپنگ کرنےکا فیصلہ

منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

پیرمحل: معروف برانڈ کے جعلی مصالحہ جات برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر