صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوٹو جرنلسٹس کی بہبود کیلئے اقدامات جاری رکھیں گے ،قاضی شعیب

  • گوجرانوالہ
فوٹو جرنلسٹس کی بہبود کیلئے اقدامات جاری رکھیں گے ،قاضی شعیب

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )صحافتی میدان میں فوٹو جرنلسٹس کا کردار قابل فخر ہے ، فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ممبران کی بہبود کیلئے ہر ممکن اقدامات جاری رکھیں گے ۔

ان خیالات کا اظہارسی ای او جے ڈبلیو ایس قاضی شعیب عالم فاروقی،صدر فوٹو جرنلسٹ خرم شہزاد،سینئر نائب صدر لطیف بٹ،جنرل سیکرٹری آصف ریاض اور جمیل نے گوجرانوالہ پریس کلب میں فوٹوجرنلسٹ ایسوسی ایشن ممبران کو جیکٹس و کیپس تقسیم کرنے کی تقریب میں کیا۔سینئر فوٹو جرنلسٹ فیاض ، فاروق،رضوان جاوید،عبدالخالق،سکندر حیات،حاجی ارشد،شیخ سلمان،نذیر مغل،اکرم بیگ،طالب ،عابد گوگا بٹ،ملک ناصر عباس ،مبشر حمید،شبیر کھوکھر،طارق بزمی، سعود شاہ،ایچ اے حمید، علی سجن،شہباز صدیقی،علی سکندر،جواد،میاں نذیر،بابر کھوکھر،رانا شفیق،افتخارنے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ پورا نہ ہوا، پیف اساتذہ مشکلات کا شکار

بائیو میٹرک کی شرط، اندراج مقدمات میں مشکلات

مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے : عثمان طاہر

اساتذہ کی ترقی کے سلسلہ تیز کیا جائے ، رانا اسلم انجم

ممتاز آبادسے غیر قانونی پتنگ فروش گرفتار، پتنگیں برآمد

اہل علاقہ کا مین ہولز پر ڈھکن نہ لگنے پر تشویش کا اظہار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ