صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کاچیلیانوالہ میں زیرتعمیر یونین کونسل آفس اور ڈی پی ایس کا دورہ

  • گوجرانوالہ
کمشنر کاچیلیانوالہ میں زیرتعمیر یونین کونسل آفس اور ڈی پی ایس کا دورہ

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی نے چیلیانوالہ میں زیرتعمیر یونین کونسل آفس اور ڈی پی ایس کا دورہ کیا۔

کمشنر گوجرانوالہ نے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔کمشنر کو ڈپٹی کمشنر نے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔اس موقع پر کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی اولین ترجیح عوام کی فلاح وبہبود کیلئے کام کرنا ہے ،کمشنر گوجرانوالہ نے متعلقہ افسران کو ترقیاتی منصوبوں کے معیار، شفافیت اور بروقت تکمیل پر زور دیتے ہوئے ہدایات جاری کیں کہ عوامی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام منصوبوں کو مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ کا 418 سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کا فیصلہ

ایس بی سی اے کا ہنگامی سروے 100 سے زائد عمارتوں کو نوٹس

روڈ سائیڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی،10ہوٹلز اور مختلف دکانیں سربمہر

آئین ہر بچے کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کے ریاستی عزم کاضامن،گورنر

غزہ امن بورڈ بین الاقوامی فراڈہے ،فلسطین فاؤنڈیشن

ریلوے سے زمین کی حیثیت سے متعلق رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل