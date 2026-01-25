غزہ امن بورڈ بین الاقوامی فراڈہے ،فلسطین فاؤنڈیشن
نیتن یاہو جیسے قاتل کی موجودگی سے غزہ میں امن قائم نہیں کیا جاسکتا غزہ کو تفریحی مقام بنانے کا ایجنڈا قابل قبول نہیں،رہنماؤں کی پریس کانفرنس
کراچی (اسٹاف رپورٹر )فلسطین فائونڈیشن پاکستان کی سرپرست کمیٹی نے کے اراکین نے ہفتہ کوپریس کلب میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کو مسترد کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ غزہ امن بورڈ میں نیتن یاہو جیسے قاتل کی موجودگی سے غزہ میں امن قائم نہیں کیا جاسکتا۔ٹرمپ اور نیتن یاہو کی موجودگی میں قائم غزہ امن بورڈ حقیقت میں بین الاقوامی فراڈ ہے اور امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے ۔ ، فلسطینی مزاحمت کو غیر مسلح کرنا اور غزہ کو تفریحی مقام بنانے کا ایجنڈا قابل قبول نہیں۔مشترکہ پریس کانفرنس سے جماعت اسلامی کے رہنما مسلم پرویز، متحدہ قومی موومنٹ کے میجر قمر عباس ، جمعیت علماء پاکستان کے علامہ قاضی احمد نورانی،علامہ عقیل انجم، مجلس وحدت مسلمین کے علامہ باقر زیدی،پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ارشد نقوی،پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسرار عباسی،شیعہ علماء کونسل کے علامہ ناظر تقوی،کشمیری رہنما بشیر سدوزئی، مسیحی رہنما پاسٹر امانئیول اور فلسطین فائونڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صابر ابو مریم نے خطاب کیا۔ مقررین کامزید کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ غزہ امن بورڈ کے نام پر دنیا کے عالمی نظام سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں اپنی من مانی کے قانون کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ فلسطین کے عوام کے حقوق کی ضمانت کے بغیر بنایا گیا کوئی بورڈ قابل قبول نہیں ،غزہ امن بورڈ میں فلسطین کی مزاحمتی تحریکوں کو غیر مسلح کرنے جیسے عزائم فلسطینی عوام کے خلاف سازش ہیں۔