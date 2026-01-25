صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں 7رمضان بازار لگانے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں 7رمضان بازار لگانے کا فیصلہ

ہفتہ وار بازاروں کو بھی رمضان بازاروں میں تبدیل کیا جائے گا بہارہ کہو، پاکستان ٹاؤن، ایکسپریس وے، ترنول میں بھی بازار لگیں گے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیف کمشنر و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت رمضان المبارک کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ انتظامات سمیت رمضان بازاروں کے انعقاد اور اشیاء خوردونوش کی سرکاری نرخ پر فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی نے ہدایت کی کہ رمضان بازاروں کیلئے بہترین انتظامات اور اشیاء کی کوالٹی و سرکاری نرخ پر دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ متعلقہ افسران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رمضان المبارک میں شہر بھر میں مختلف مقامات پر تقریباً 7رمضان بازاروں کا انعقاد کیا جائیگا، اسلام آباد کے 3ہفتہ وار بازاروں کو بھی رمضان بازاروں میں تبدیل کیا جائیگا۔ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ تین ہفتہ وار بازاروں کے علاوہ رمضان بازار بہارہ کہو، پاکستان ٹاؤن ایکسپریس وے اور ترنول کے مقام پر بھی قائم کئے جائیں گے۔ چیئرمین نے واضح ہدایت کی کہ رمضان المبارک میں اشیاء خوردونوش کے معیار پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتہ ہرگز نہیں کیا جائیگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ کا 418 سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کا فیصلہ

ایس بی سی اے کا ہنگامی سروے 100 سے زائد عمارتوں کو نوٹس

روڈ سائیڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی،10ہوٹلز اور مختلف دکانیں سربمہر

آئین ہر بچے کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کے ریاستی عزم کاضامن،گورنر

غزہ امن بورڈ بین الاقوامی فراڈہے ،فلسطین فاؤنڈیشن

ریلوے سے زمین کی حیثیت سے متعلق رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل