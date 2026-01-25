صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی کا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ،سروسز کا جائزہ

  • اسلام آباد
ڈرائیونگ ٹیسٹ ایریا کا بھی معائنہ کیا،شہریوں کو ہرممکن سہولیات دی جائیں،علی ناصر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے شہریوں کو بہتر اور معیاری سہولیات کی فراہمی اور پولیس سروسز کی مؤثر نگرانی کا جائزہ لینے کیلئے ٹریفک ہیڈکوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ کیا۔ موقع پر موجود شہریوں سے ملاقات کی، ڈرائیونگ لائسنسنگ سروسز سے متعلق ان کا فیڈ بیک حاصل کیا اور لائسنسنگ برانچ میں فراہم کی جانے والی سہولیات اور جاری خدمات کا جائزہ لیا۔ آئی جی نے ڈرائیونگ ٹیسٹ ایریا کا بھی معائنہ کیا اور ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کیلئے آنے والے شہریوں کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے عمل کو بغور دیکھا۔ انہوں نے ٹریفک پولیس کے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو کم سے کم وقت میں معیاری اور شفاف سروسز کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے عمل کو مزید آسان، تیز اور مؤثر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر سکیورٹی کے حوالے سے اجلاس میں آئی جی نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں۔

 

