صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان تک چاول کے نرخوں میں بہتری آ ئیگی :حاجی عبد الحمید

  • گوجرانوالہ
رمضان تک چاول کے نرخوں میں بہتری آ ئیگی :حاجی عبد الحمید

افغا ن بارڈر بند ہو نے سے سیلہ چا ول کی ما ر کیٹ دبا ؤ کا شکا ر رہی:اجلاس سے خطاب

گجرات (نامہ نگار )گجرات را ئس کلب کا اجلا س ز مقا می ر یسٹو ر نٹ میں منعقد ہو ا ، صدارت حا جی عبد الحمید نے کی ، سیکر ٹر ی ثو با ن نو ا ز بٹ نے کلب کی ما ہا نہ ر پو ٹ اور مونجی و چا ولو ں کے ر یٹس کے با ر ے میں بر یفنگ دی ، اجلا س میں معروف ر ائس ملر میا ں وسیم (کما ل ر ائس ملز مر ید کے )نے بطو ر مہما ن خصوصی شر کت کی ، اجلا س میں چا ولو ں و منجی ر یٹس اور خر ید و فر و خت کے حوالے سے تبا د لہ خیا ل کیا گیا ۔میا ں وسیم نے گجرات را ئس کلب ممبر ان کو ایکسپو ر ٹ کے حوالے بھی بر یف کیا انہو ں نے بتا یا کہ 47/18اور15/109کی ڈیما نڈ ایر ان میں بڑ ھ چکی ہے ، ملز ما لکان تسلی سے اپنا کا م جا ر ی رکھے امید ہے مارکیٹ مذ ید مستحکم اور مضبو ط ہو گی ، صدر ر ائس کلب حا جی عبد الحمید کا کہنا تھا کہ سپر چا ول کی کا شت کم ہو ئی ہے جس وجہ سے ڈیما نڈ میں بھی اضا فہ ہے ، امید ہے ر مضا ن المبا ر ک تک ر یٹس کے حوالے سے بھی بہتر ی آئیگی ، افغا ن بارڈر بند ہو نے کی وجہ سے سیلہ چا ول کی ما ر کیٹ دبا ؤ کا شکا ر رہی ،اگر افغا نستا ن کیسا تھ تعلقا ت بہتر ہو ئے تو چا ول کی ما ر کیٹ میں بھی بہتر ی آ ئیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت:حفاظتی انتظامات پر 11کروڑ خرچ:شہر 3حصوں میں تقسیم

نجی یونیورسٹیاں: لیپ ٹاپ کیلئے پورٹل جلد اوپن کرنیکافیصلہ

ہسپتالوں میں مفت ادویات کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر

الحمرا میں جاری تھنک فیسٹ کے آخری روز 15سیشنز ہونگے

واسا کے اون سورس فنڈز سے 2 نئے واٹر ٹینک بنانیکا فیصلہ

پی ایس پی اے سے ماحول دوست تعمیرات کی راہ ہموار ہوگئی: ذیشان رفیق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل