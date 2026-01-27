صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے صدر اور سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب

  • گوجرانوالہ
بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے صدر اور سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے جنرل اجلاس میں افتخار احمد بٹ کو صدر،فیاض احمد فیضی سینئر نائب صدر اور سید ضمیر کاظمی کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔۔۔

ہاؤس کے 90 فیصد اراکین نے شرکت کی اور مشترکہ طور پر تینوں عہدیداروں کا بلا مقابلہ انتخاب کر لیا گیا۔پریس کلب کے دیگر عہدے داروں کا چنائہ باہمی مشاورت سے کیا جائے گا۔ نو منتخب عہداروں کا کہنا تھا کہ علاقائی مسائل کو اجاگر کرنے کیلئے روایات کو برقرار رکھیں گے صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے مظلوموں کی داد رسی کے لیے حکام تک آواز پہنچانے کا عزم جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان المبارک سے قبل 200 اشیاکی قیمتوں میں اضافہ

وزیر اعلٰی کے زرعی ،اصلاحاتی پروگرامز پر عمل کرینگے ،کمشنر

ڈاکٹرز کی غفلت‘آپریشن کے دوران نومولود کی گردن کٹ گئی

آر پی او کی کمپلینٹ سیل میں کھلی کچہری ،شکایات پر احکامات جاری

گندم سمگلنگ کی رو کنے کیلئے بھکر انتظامیہ متحرک، کڑی مانیٹرنگ

خٹک بیلٹ کا سپوت وطن پر قربان‘ صوبیدار محمد یوسف سپردِ خاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس