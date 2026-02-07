صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

  • گوجرانوالہ
گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

علاقہ مکین گھروں میں محبوس ،نمازیوں کے لئے مسجد جانا بھی محال ہوگیا

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد کے محلہ بہاولپورہ میں گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج کی بندش سے پانی کھڑاہوگیا جس کی وجہ سے جہاں علاقہ مکین گھروں میں محبوس ہوکر رہ گئے وہاں نمازیوں کیلئے مسجد میں جانا بھی محال ہوگیا۔ علاقہ مکینوں نے گند ا پانی جمع ہونے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہاہے کہ ستھراپنجاب کے بلند بانگ جو دعوے کئے جارہے ہیں وہ مضافاتی علاقوں میں ناکام ہوتے جارہے ہیں اور اندرون شہرعلاقوں میں صفائی ستھرائی کا کوئی معقول انتظام نہیں ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ انکے علاقہ میں کھڑے پانی کو فوری نکلواکر انکی پریشانی کا ازالہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن