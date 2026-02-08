صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:اراضی کے تنازع پر 4بچوں کا باپ قتل

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:اراضی کے تنازع پر 4بچوں کا باپ قتل

تتلے عالی، نو شہرہ ورکاں (نامہ نگار )جوگی والا میں زمین کے تنازع پر مخالفین نے ڈیر ے میں داخل ہو کر نوجوان کو قتل کردیا۔

تتلے عالی کے نواحی گاؤں جوگی والا میں شعیب عرف مٹھو،طیب، طاہر،اکبر علی،فیض عرف جگو،طاہر ودو نامعلوم چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ڈیرے میں داخل ہوگئے ۔ 35سالہ قیصر نشان ورک بیٹی ارباب کے کیساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملزموں نے بیٹی کو اٹھا کر سائیڈ پر کر دیا اور فائرنگ کر دی جس سے قیصر ورک موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا،ملزم ہوائی فائرنگ کرتے فرار ہو گئے ۔اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ، لاش کو ضروری کارروائی کیلئے تحصیل ہسپتال نوشہرہ ورکاں منتقل کر دیا گیا ، مقتول 3بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔پولیس نے مقتول کی والدہ نرگس بیگم کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی:کمشنر کا دورہ، ترقیاتی سکیموں اور ہسپتالوں کا معائنہ

23 پتنگ بازگرفتار،سینکڑوں پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد

میانوالی:آر پی او اورڈی پی او کا نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ

ڈی پی او کا چیک پوسٹ آدھی کوٹ ،تھانہ نورپور کادورہ

چھدرو:لڑائی جھگڑا کا مطلوب ملزم گرفتار

قائد آباد: غیرقانونی اسلحہ ،ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل