صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت کیلئے لاہور جانیوالوں کا ٹرینوں‘ بسوں میں رش

  • گوجرانوالہ
بسنت کیلئے لاہور جانیوالوں کا ٹرینوں‘ بسوں میں رش

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )لاہور میں بسنت تہوار میں شرکت کیلئے مسافر ٹرینوں اور بسوں میں شدید رش وزیرآباد میں ریل کار پر سفر کرنے کیلئے 300 سے زائد افراد نے ٹکٹ بک کر ائے ،

 ٹرین میں رش کی وجہ سے جگہ نہ ہونے اور بوگیوں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے مسافر ٹرین میں سوار نہ ہو سکے ، طیش میں آ کر منچلے مسافروں کی جانب سے بوگیوں کے شیشے توڑنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور میں بسنت تہوار کو جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے وزیرآباد سے مختلف ٹرینوں میں سینکڑوں افراد لاہور کیلئے عازم سفر ہوئے ،بسوں کے اڈوں پر بھی شدید رش رہا جبکہ اپنی گاڑیوں میں لاہور کے سفر کیلئے جانے والوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل رہا ۔ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ روز لاہور کیلئے وزیرآباد سٹیشن سے روانہ ہونے والی ریل کار کیلئے 300 افراد نے ٹکٹ بک کر ائے لیکن ٹرین میں رش کی شدت کی وجہ سے بوگیوں کے دروازے مسافروں نے نہ کھولے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ 280 مسافروں نے ٹکٹس ریفنڈ کر ائے اور بسوں ویگنوں سمیت دیگر سفری ذرائع کو اختیار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی:کمشنر کا دورہ، ترقیاتی سکیموں اور ہسپتالوں کا معائنہ

23 پتنگ بازگرفتار،سینکڑوں پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد

میانوالی:آر پی او اورڈی پی او کا نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ

ڈی پی او کا چیک پوسٹ آدھی کوٹ ،تھانہ نورپور کادورہ

چھدرو:لڑائی جھگڑا کا مطلوب ملزم گرفتار

قائد آباد: غیرقانونی اسلحہ ،ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل