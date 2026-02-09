صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:جناح کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں کی سکروٹنی اور ٹرائل

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:جناح کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں کی سکروٹنی اور ٹرائل

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر انتظام سکروٹنی کمیٹی کے نمائندگان نے ایم سی ہائی سکول گراؤنڈ وزیرآباد میں جناح کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں کی سکروٹنی کی اور پرفارمنس سے متعلق ٹرا ئلز لئے ۔

جناح کرکٹ کلب کے صدر راجہ اعجاز اللہ خان،دیگر عہدیدارا ن اور کھلاڑیوں نے سکروٹنی کے مرحلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ضلع وزیرآبادمیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں،قومی سطح پر قابل کھلاڑیوں کو مواقعوں کی فراہمی انتہائی احسن اقدام ہے ، حکومت کی جانب سے کھیلوں کے فروغ اور میدانوں کی آبادی کا منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماؤں کیلئے بچوں کو دودھ پلانا اولین ترجیح ہونی چاہئے، ڈاکٹر برتھ

صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر کینسر سے بچا جا سکتا، ڈی ایچ او

راولپنڈی:امن و امان کے قیام کیلئے پولیس کا فلیگ مارچ

اسلام آبادمیں سرچ آپریشن،13مشکوک افراد تھانے منتقل

پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کی ناقص صفائی پر کارروائیاں جاری

نوشہرہ:ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر